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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Sinop'un Türkeli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 650 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Sinop\'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
03.01.2024 - 16:04,
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Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Türkeli ilçesinde yapılan aramada 650 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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