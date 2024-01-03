Sinop\'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Türkeli ilçesinde yapılan aramada 650 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP