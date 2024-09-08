Sinop'ta emniyet güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde gerçekleşen 2 farklı operasyonda, 107.4 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak Sinop Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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