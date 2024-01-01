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Sinop'ta yangında 5 ev zarar gördü, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta yangında 5 ev zarar gördü, 2 kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangında 5 ev zarar gördü ve 2 kişi hayatını kaybetti. Yangın, Reşit Sevimoğlu'na ait evde çıktı ve 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının ardından yapılan aramalarda Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sinop Valiliği ise olayla ilgili açıklama yaparak, yangında 5 ahşap evin tamamen yanarak 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Sinop\'ta yangında 5 ev zarar gördü, 2 kişi hayatını kaybetti
01.01.2024 - 14:26,
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Sinop'ta meydana gelen yangında 5 ev zarar gördü, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece 02.30 sıralarında Sinop'un Boyabat ilçesi Dağtabaklı köyünde Reşit Sevimoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Boyabat ve Saraydüzü Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. 4 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından evlerin enkazlarında arama yapan ekipler, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaştı. Cenazeler Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop Valiliği'nden yangın ile ilgili yapılan açıklamada ise, "1 Ocak 2024 günü saat 02.30 sıralarında, Boyabat İlçesi Dağtabaklı köyü Merkez Mahalle mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Belediye ve Orman İşletme'ye ait 3 itfaiye, 2 arazöz, 4 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando timi, Afad, Sağlık ve Yedaş ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. Ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen yangın neticesinde, 3 yazlık ev olarak kullanılan/boş olan toplam 5 ahşap ev tamamen yanmış olup yangın esnasında evde olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konuya ilişkin incelemeler adli makamlarca yürütülmektedir. İlgili kurumlarımızca gerekli çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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