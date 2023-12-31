Sinop\'ta Yılbaşı Günü Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri Açıklandı

Sinop Valiliği tarafından yılbaşı günü alınacak güvenlik ve sağlık tedbirleri başta olmak üzere hijyen ve fahiş fiyat denetimlerine yönelik açıklama yapıldı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, yılbaşı günü için uygulanacak tedbirler açıklandı. Yapılan açıklamada güvenlik ve sağlık hizmetleri yönelik tedbirler başta olmak üzere fahiş fiyat ve hijyen denetimlerine yönelik alınan tedbirler açıklandı. Açıklamada, "2024 yılı yılbaşı tedbirleri kapsamında, ilimizde 512 emniyet, 304 jandarma, 6 sahil güvenlik personeli görev yapacaktır. Hastanelerimiz 24 saat sağlık hizmeti vermeye devam edecek, 22 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonunda 66 sağlık personeli hizmet verecektir. İl Özel İdaresine bağlı 58 personelimiz,112 Acil Çağrı Merkezinde, 3 çağrı karşılama, 11 çağrı yönlendirme, 1 teknisyen ve 1 güvenlik görevlisi olmak üzere 16 personelimiz nöbette olacaktır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, merkez ve 8 ilçemizde toplam 10 ekip 20 personel ile işletmelerde gıda ve hijyen denetimi yapacaktır. İl Ticaret Müdürlüğümüz, fahiş fiyatla ilgili denetimlerini sürdürecektir. Sinoplu hemşerilerimizin can ve mal emniyetinin korunması için yeni yılda da bütün birimlerimiz sahada olacaklar.2024 yılının Ülkemize, Sinop'umuza ve tüm insanlığa, sağlık, esenlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Tüm Sinoplu hemşerilerimizin yeni yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - SİNOP