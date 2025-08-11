Sinop\'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Durağan ilçesi Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Köklen köyü kırsalındaki kayalık ve sarp arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını başladı. Bölgedeki zorlu arazi şartları sebebiyle yangına karadan doğrudan müdahale edilemedi. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 6 adet helikopter destek verirken, karada ise toplam 60 araç ve 225 personel görev aldı ve yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Durağan ilçemizin Köklen köyü mevkiinde 09 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen orman yangına kahramanlarımızın üç gün boyunca hava ve kara araçlarıyla aralıksız müdahalesiyle yangının da ilerlemesi durdurulmuş ve yangın, saat 11.00 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangının başladığı andan itibaren kesintisiz hem karadan hem havadan yoğun bir mücadele yürütülmüştür. Özellikle sarp ve kayalık bölgelerdeki zorluklara rağmen ekiplerimizin üstün gayretleriyle havadan Tarım Orman Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımıza (Jandarma Genel Komutanlığı) ait 6 adet helikopter ve karadan Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Belediyeler, İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay ve gönüllülerimizle birlikte topyekün bir mücadele verilmiştir. Yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen Köklen köyü sakini 65 vatandaşımız, yangının köy yerleşim yerine ulaşma ihtimalinin ortadan kalkmasının ardından tekrar hanelerine dönüşleri sağlanmıştır" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü de "Sinop Durağan'da meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu. - SİNOP