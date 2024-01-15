Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu

Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık olaylarında 43 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK - Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirilirken, operasyonlarda 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu maddelere ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda; 6,81 gram metamfetamin, 1 adet bong, 2 bin 797 paket sigara, 768 adet elektronik emtia, 188 adet kaçak elektronik sigara, 12 adet cep telefonu, 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 28'i kaçakçılık, 11'i asayiş, 3'ü şüpheli sahtecilik suçundan ve 1 şahıs KİHBİ sorgulaması sonucunda kayıp şahıs olmak üzere olmak üzere toplam 43 şüpheli gözaltına alındı.