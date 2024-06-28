Şırnak'ta benzin yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta benzin yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Kuzey Irak'tan yüklediği benzini Mersin'e götürmek için yola çıkan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ulaşım kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.06.2024 16:49
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde benzin yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cizre- Nusaybin karayolunun 10. kilometresinde Kuzey Irak'tan yüklediği benzini Mersin'e götürmek için yola çıkan 42 ACB 433 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ulaşım kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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