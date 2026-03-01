Şırnak'ta Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Şırnak'ta Güvenlik Toplantısı

Şırnak\'ta Güvenlik Toplantısı
01.03.2026 11:00
Emniyet Müdürü Sazak, Silopi'de güvenlik tedbirlerini değerlendirdi ve 24 saat görevde olduklarını belirtti.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Silopi ilçesinde emniyet birimleri ile bir araya gelerek şubat ayı güvenlik toplantısına katıldı. Sazak, "Şırnak ve Silopi'nin huzuru için 7 gün 24 saat görev başındayız" dedi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünün Silopi Polis Evi'nde düzenlediği şubat ayı güvenlik toplantısında Silopi'nin güvenlik tedbirleri masaya yatırılırken, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Toplantıya Şırnak Emniyet Müdürü Sazak, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Silopi'nin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden vatandaşlara hizmet ettiklerini ifade eden Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, "Bugün, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürümüz Ali Yakut başkomiser ile birlikte ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Hem kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundum hem de şubat ayını genel anlamda değerlendirdik. Şubat ayında Silopi'miz, suç ve suçlularla mücadelede yine etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüzün desteğiyle bu mücadeleyi başarıyla yürüttü. Önümüzdeki süreçte de yeni kadromuzla, yeni İlçe Emniyet Müdürümüz ile birlikte başta uyuşturucu ile mücadele olmak üzere, aranan şahısların yakalanması ve tüm suçlarla mücadelemizi en etkin şekilde sürdüreceğiz. İlçelerimizi her aybaşı tek tek gezip, performanslarını değerlendiriyoruz. Neler yapılmış, eksiklikler var mı, önümüzdeki ay için hangi stratejiler belirlenmeli, bunları gözden geçiriyoruz. Silopi'mizin mart ayında, bir önceki aya göre daha huzurlu olacağına inanıyorum. Hedefimiz, suç sayısının, yakalanan şahıs sayısının ve ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının olumlu yönde ilerlemesini sağlamak. Bu doğrultuda gerekli çalışmaları sürdüreceğiz. Biz, Şırnak'ımızın ve Silopi'mizin huzuru için gece gündüz, 7 gün 24 saat görev başındayız. Önümüzdeki dönemde de gerekli çalışmaları yaparak şehrimizin huzuru için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimize saygılarımı iletiyor, şimdiden mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah nisan ayında yapacağımız toplantıda, daha huzurlu bir Silopi'nin müjdesini vermeyi planlıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Silopi, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:53
SON DAKİKA: Şırnak'ta Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
