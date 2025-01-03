Şırnak'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

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2025'in ilk asayiş toplantısında Vali Ekici, güvenlik başarılarını ve ekonomik gelişmeleri vurguladı.

03.01.2025 14:55
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Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 2025 yılın ilk "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" Şırnak Valisi Birol Ekici Başkanlığında düzenlendi.

Şırnak Valiliği toplantı salonundaki programda konuşan Vali Birol Ekici, 2025 yılının ilk emniyet ve asayiş toplantısını yapmış bulunmaktayız, 2024 yılının rakamlarına baktığımız zaman emniyet ve asayiş açısından başarıyla geçtiğini gördüklerini belirtti.

Birol Ekici, "olay sayıları ve suçluların yakalanma sayılarına baktığımız zaman adeta emniyet güçlerimizin ve bu konuyla görevli personellerin bir kahramanlık destanı yazdığını görüyoruz. Özellikle terör konusunda büyük ilerlemeler kaydettik. Şehrimizin adı terörle, kan ile gözyaşıyla değil, petrolle, istihdamla, ekonomik kalkınmayla anılacak. Normalleşmeyle beraber, terörün şehrimizde yok olmasıyla beraber, emniyet ve asayişin artmasıyla beraber ekonomik kazanımlarımız oldukça artıyor. Bu ekonomik kazanımlarımız armaya devam edecek. Petrol alanında çalışan en az 3 binden fazla insanımız var. Tekstil ve diğer üretim alanlarında istihdamın artığını görüyoruz" dedi.

Asayiş operasyonlarına değinen Ekici, "Kentte toplam 8 bin 82 Asayiş olayı gerçekleşmiş olup bu olayların yüzde 98 'i görevlilerimizce aydınlatılmış, toplamda 8.506 şahıs yakalanmıştır. Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda 3.193 olay meydana gelmiş, bu olayların %99'su görevlilerimizce aydınlatılmış, toplamda 7.075 şahıs yakalanmış olup 154 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlarda toplam 488 olay meydana gelmiş, bu olayların %90'ı görevlilerimizce aydınlatılmış, toplamda 870 şahıs yakalanmış olup 61 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Yakalama Kararı Bulunan 4.795 şahıs görevlilerimizce yakalanmış olup bu şahıslardan 766'sı tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize 2024 yılında 573 bin 934 çağrı gelmiştir. Habur Sınır Kapımızdan 2024 yılında toplam 1 milyon 763 bin 587 araç giriş-çıkış yapmıştır. Yani günlük ortalama 4 bin 819 araç giriş çıkış yapmış. Ayrıca 2024 yılında giriş-çıkış yapan yolcu sayısı da 3 milyon 411 bin. Buda günlük ortalama 9.320 yolcu. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Toplantıya, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim de katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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