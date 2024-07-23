Şırnak\'ta Hafriyat Kamyonu ile Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde karşı şeride kontrolsüz geçen hafriyat kamyonu, akaryakıt yüklü tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cizre- Nusaybin karayolu Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde Mustafa Reşit Yavuz idaresindeki 27 VZ 199 plakalı akaryakıt yüklü tır, kontrolsüz bir şekilde yola giren Selahattin B. idaresindeki 80 AC 265 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda yangın çıktı. Alev topuna dönen tırın şoförü Mustafa Reşit Yavuz yanarak hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi aldığı kazada, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tır sürücüsünün cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı da tedavi altına alındı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK