Şırnak\'ta İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları protesto edildi

Muş'ta Cuma namazı çıkışı sonrası bir araya toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Belediye Meydanı'nda toplanan kalabalık sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi. Yoğun kar yağışının altında açıklama yapan HÜDA PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, Gazze'de 77 gün içerisinde 20 bini aşkın sivilin şehit edildiğini ve bunların 8 binden fazlasının çocuk, 6 bin 200'ünün de kadınlardan oluştuğunu söyledi. 77 gündür Gazze'de bir soykırım yaşandığını söyleyen Başkan Çağlayan, "Diğer taraftan yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 7 bin kardeşimiz de kayıp durumda. Kayıp olanların da şehit olduğu değerlendiriliyor. Allah kardeşlerimize rahmet eylesin ve şehadetlerini kabul etsin. Siyonist terör örgütü İsrail sivillerle birlikte insani görevlerini yapmaya çalışan insanlığın hizmetkarlarını da hedef alıyor. 7 Ekim'den bu yana 200'den fazla doktor, 97 gazeteci, 35 sivil savunma görevlisi ve yine yüzlerce sağlık çalışanı şehit edildi. Yine 10 binlerce kardeşimiz yaralandı. Yıkılan binalardan ve tahrip edilen altyapıdan, temiz su ve gıdaya erişememekten dolayı salgın hastalıklar baş göstermeye başladı. Yüz binlerce kardeşimiz de hasta durumdadır. Dünyanın gözleri önünde savaş suçu işleyen terör şebekesi, 53 hastaneyi, 102 ambulansı, 312 camiyi, 3 kiliseyi, 282 okul ve üniversiteyi ve 306 bin konutu kısmen veya tamamen tahrip etti. Altyapı tahrip edildi, un fabrikaları, ekmek fırınları, su depoları, yardım taşıyan kamyonlar bombalandı. Bütün bu cürümlere rağmen onları destekleyen batı dünyası tavrını değiştirmedi, desteğini çekmedi ve "İsrail'in kendisini savunma hakkı vardır" söylemiyle bu suçları meşrulaştırmaya çalıştı. Oysa Siyonist terör örgütü İsrail ve destekçisi batılı ülkelerin Gazze'de yaptıkları bir savunma değildir. Vahşettir, katliamdır ve soykırımdır. Dünyada ve uluslararası metinlerde savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak tarif edilen fiillerin tamamı bu katiller sürüsü tarafından işlenmiştir" diye konuştu.

Yapılan duanın ardından vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı. - MUŞ