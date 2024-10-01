Şırnak'ta Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçak Ürün Operasyonu

Şırnak\'ta Kaçak Ürün Operasyonu

Şırnak'ta yapılan operasyonda 28 şüpheliye işlem yapıldı, kaçak ürünler ele geçirildi.

01.10.2024 10:55
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından ülkeye gümrük işlemlerine tabi tutulmadan sokulmak istenen ürünlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince; 21-27 Eylül tarihleri arasında Şırnak merkez, Silopi, İdil, Cizre ve Uludere ilçelerinde yapılan ihbarlar üzerine yasa dışı yollar ile gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulan kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenlendi. 28 ayrı araca yönelik yapılan operasyonlarda, 14 adet cep telefonu, 16 bin 503 adet bandrolsüz sigara, 290 adet elektronik sigara, 15 gram kubar esrar,7 gram metamfetamin,1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 97 kilogram çay, 3 litre alkollü içki, 5 paket elektronik sigara likiti, 7 kilogram nargile tütünü, 15 adet airpods kulaklık, 1 adet klima, 2 adet kaynak makinesi,74 inşaat malzemesi, 10 adet elektronik eşya, 230 adet el aletleri, 712 adet kozmetik eşya, 148 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 28 aracın şoförleri hakkında resmi işlem başlatıldı.

Şüpheliler savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kaçak Ürün Operasyonu - Son Dakika

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