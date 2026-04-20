Şırnak\'ta Kaçakçılığa Büyük Darbe

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Nisan tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, gözaltına alınan 109 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma ekiplerinin kent merkezi ve 6 ilçesinde asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonları düzenlendi. 109 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 32 kilo çay, 88 adet cep telefonu, 29 bin 843 adet bandrolsüz sigara, 450 adet puro, bin 574 elektronik, 62 kilo nargile tütünü, 457 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 304 adet muhtelif tekstil malzemesi, 694 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası, 275 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 108 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkardıkları adli makamlar tarafından haklarında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 955 bin 820 lira olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK