Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 26 Gözaltı

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Şırnak Merkez, Silopi, Cizre, Uludere ve İdil ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 26 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Şırnak Merkez, Silopi, Cizre, Uludere ve İdil ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 12 gr. metamfetamin, 7 gr. esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8251 adet kaçak sigara, 160 paket kaçak tütün, 10 adet elektronik sigara, 160 adet paket kaçak tütün, 10 kg kaçak nargile tütünü, 7 adet cep telefonu, 2 adet kaynak makinesi, 21 adet ayakkabı, 805 adet inşaat malzemesi, 22 adet anahtar takımı, 23 adet muhtelif ev/büro eşyası, 140 adet muhtelif süs eşyası, 40 adet muhtelif tekstil malzemesi, 22 adet gözlük ele geçirildi.

Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen eşyaları gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalışan 26 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılarak, mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK