Şırnak\'ta kaybolan 16 yaşındaki kızı bulma çalışmaları devam ediyor

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları Dicle Nehri yanı sıra Suriye ve Irak sınırı boyunca devam ediyor.

Cizre'de 29 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde Dicle Nehri kenarına gelen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan S.S.B'yi (16) arama çalışmaları bugünde devam etti. İtfaiye dalgıç ekibi, Şırnak, Diyarbakır ve Bitlis AFAD ekibi, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği ekipleri kayıp kızı bulmak için karadan, havadan ve su altında Dicle Nehrini karış karış taramaya devam ediyor.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinesinde devam eden arama çalışmalarında arama kurtarma ekipleri havadan drone ile karadan kıyı kenarlarını, botlarla su üstünde ve balık adamlarda su altında çalışma yaparak 16 yaşındaki kızı bulmaya çalışıyor.

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, Cizre'de 29 Mayıs'tan beri kayıp olan kız çocuğu için AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Olayın 6. günü pazartesi günü itibarıyla arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar dalış faaliyetlerinden çok, su üstü Dicle Nehri'ni boydan boya tarama çalışmalarına başladıklarını belirten İşlek, "İki köprü arasında botlar nehir boyunca sağlı sollu kıyı kenarı, sazlık, ağaçlık, kayalık bölgelere bakılıyor. Cizre'de başlayan çalışmalar Suriye ve Irak sınırı boyunca devam edip Habur Sınır Kapısı'na kadar devam edecek. Temennimiz en kısa zamanda kızımızın bulunmasıdır" dedi. - ŞIRNAK