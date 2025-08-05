Şırnak\'ta Orman Yangını Kontrole Alınamadı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün Harguri bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık üç saattir devam eden yangın, tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.

Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda jandarma personeli ve köylü sevk edilirken, ekipler söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Arazinin sarp ve ormanlık olması, müdahaleyi güçleştiriyor.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan köylüler ve jandarma ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor. - ŞIRNAK