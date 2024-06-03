Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 3 Gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 3 Gözaltı

Şırnak\'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 3 Gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik 3 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

03.06.2024 13:38
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 2 şüpheli ifadeleri akabinde serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 3 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 3 Gözaltı - Son Dakika
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