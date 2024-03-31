Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı

Geniş Video İzle

Şırnak'ta 6 bine yakın seçmenin kayıtlı olduğu okulda tek bir sivil seçmenin olmadığı, asker ve polislerin oy kullandığı iddia edildi. Olayı yatıştırmak isteyen polislere hakarette bulunan kişiler, yakalanarak gözaltına alındı.

31.03.2024 14:42  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta, 6 bine yakın oyun kayıtlı olduğu okulda tek bir sivil seçmenin olmadığı iddia edildi. Tüm seçmenlerin asker olduğunu söyleyen kişiler, oy kullanmaya gelenlere "Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde hakaret etti. Okul önünde gerilim tırmanırken, olayı yatıştırmaya çalışan polislere de hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı.

OY KULLANMAYA GELEN SEÇMENE HAKARET

Türkiye genelinde oy verme işlemleri devam ederken, bazı illerde gerilimin tırmandı. O illerden birisi de Şırnak oldu. Tümgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu'nda kayda geçen görüntülerde, bazı kişiler okulda toplam 5950 seçmenin kayıtlı olduğunu ve aralarında tek bir sivil olmadığını iddia ederek oy kullanmaya gelenlere tepki gösterdi.

Şırnak'ta 'taşıma seçmen' iddiası gerginliğe neden oldu: Askerlere hakaret eden şüphelilere gözaltı

POLİSE HAKARET EDEN KİŞİLERE GÖZALTI

Okul önünde toplanan kalabalık grup, sandığa giden kişilere yönelik, "Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde ağır hakaretlerde bulundu. Taraflar arasında arbede çıkarken tansiyon her geçen dakika daha da yükseldi. Olaylar üzerine harekete geçen emniyet yetkililerine de hakaret edildi. Tespit edilen şüpheliler tek tek gözaltına alındı.

Şırnak'ta 'taşıma seçmen' iddiası gerginliğe neden oldu: Askerlere hakaret eden şüphelilere gözaltı
Şırnak'ta 'taşıma seçmen' iddiası gerginliğe neden oldu: Askerlere hakaret eden şüphelilere gözaltı
Şırnak\'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı

DEM Parti, Şırnak, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Turhallı: ORDUMUZUN KAHRAMANLARINA KİMSE DİL UZATAMAZ UZANAN O DİLİDE KESERİZ HERKES HADDİNİ BİLECEK 137 37 Yanıtla Beşiktaş 1903: Turhalli akp miletveki hakaret etti sesiniz cikmadi 6 5
  • Mustafa Yücel: POLİS TÜRKİYELİ POLİSE LAF EDEN VATAN HAİNLERİ HEPİNİZ BİRGÜN DİZE GELECEKSİNİZ 106 26 Yanıtla
  • osman şahin: Yüzlerce insan taşındı gerçek seçmene sıra gelmedi bir türlü 51 74 Yanıtla Bahadır Çelik: Ya yürü git gerçek seçmene sıra gelmemiş . Ne yapacak asker polis kullanmıcak mı oy adamların hepsi orda çalışıyor. Ağlamayın bu kadar 129 38
  • Ankara null: daha iyi gunlerimiz cok kotusu gelecek 27 67 Yanıtla Mustafa Yücel: KÖTÜSÜNÜ BİNLERCE ŞEHİT VEREREK GEÇİRDİK .ŞÜKÜR KÖKÜNÜ KAZIDIK GECERDİ HEPSİ 84 13
  • yeliz arslan: Bunlar hep eğitimsiz bunları kafese kapatacaksın 61 21 Yanıtla
  • Emirhan Bahçivan: Kim Türk askerine polisine hakaret ediyorsa ensesine çöküp sarı torbaya sokulmalı 60 13 Yanıtla
  • Hüseyin YILMAZ: hepsini paketleyin 43 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

15:58 32 ilde oy verme işlemi sona erdi 32 ilde oy verme işlemi sona erdi
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:33 Şanlıurfa’da muhtarlık kavgaları 4’ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı
14:22 Bahçeli’nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu
13:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
14:42 Şırnak’ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı
14:41 Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı
13:50 Her seçim kombini ayrı olay Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında Her seçim kombini ayrı olay! Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında
13:22 AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum
13:16 İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz
12:55 Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın
12:50 Oyunu Ankara’da kullanan Bahçeli’nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
12:50 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 16:09:48. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement