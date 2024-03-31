Şırnak'ta, 6 bine yakın oyun kayıtlı olduğu okulda tek bir sivil seçmenin olmadığı iddia edildi. Tüm seçmenlerin asker olduğunu söyleyen kişiler, oy kullanmaya gelenlere "Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde hakaret etti. Okul önünde gerilim tırmanırken, olayı yatıştırmaya çalışan polislere de hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı.
Türkiye genelinde oy verme işlemleri devam ederken, bazı illerde gerilimin tırmandı. O illerden birisi de Şırnak oldu. Tümgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu'nda kayda geçen görüntülerde, bazı kişiler okulda toplam 5950 seçmenin kayıtlı olduğunu ve aralarında tek bir sivil olmadığını iddia ederek oy kullanmaya gelenlere tepki gösterdi.
Okul önünde toplanan kalabalık grup, sandığa giden kişilere yönelik, "Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde ağır hakaretlerde bulundu. Taraflar arasında arbede çıkarken tansiyon her geçen dakika daha da yükseldi. Olaylar üzerine harekete geçen emniyet yetkililerine de hakaret edildi. Tespit edilen şüpheliler tek tek gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Koruluk köyünde, oy verme işlemi sonrası meydanda karşılaşan O.D. (32) ile H.A. (47), Y.A. (32) ve S.G. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, bıçak ve taşla S.G. H.A. ve Y.A'yı yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri O.D'yi gözaltına aldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siirt'in Konacık köyünde oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin ve beraberindeki kişiler, Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın'ı darbetti. İdris Aydın, yaşanan olayın ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te bir minibüste fenalaşan genç, diğer yolcuların ve şoförün yardımıyla hastaneye yetiştirildi. O anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde oy verme işlemi sorunsuz başlarken, bir partinin sandık müşahidi Oğuz Kaya baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederek tedavi etti.
Afyonkarahisar'da Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu'nda sandık başında görevli bir kişi ile mahalle muhtarı arasında çıkan tartışmada muhtar bıçakla yaralandı. Olaya müdahale eden polisler, şüpheli kişiyi gözaltına aldı. Muhtar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor.
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Havza Büro Amirliği ekipleri, G.B. ve S.A. isimli şahısların araçlarında yaptıkları aramada 4 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet esrar maddesi öğütme aparatı, 4 adet tabanca mermisi ve 3 adet kartuş ele geçirdi. G.B. ve S.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi, Ordu'da toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren aile üyeleri, memleketleri olan Ordu'nun Kabataş ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelen şarkıcı Zeynep Bastık, oy sırasının fazla olması sebebiyle kısa süreliğine okuldan ayrıldı. Asistanı beklerken tekrar okula gelen Bastık, oy kullanarak açıklama yaptı.
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