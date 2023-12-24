- Şırnak'ta terör saldırılarına tepki, Pençe-Kilit operasyonlarına destek

ŞIRNAK - Şırnak'ta Şehri Nuh Platformu öncülüğünde bir araya gelen 12 Sivil Toplum Örgütü (STK), Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen 12 askerin ardından teröre tepki gösterdi.

Merkez Geylani Camii'nde kılınan öğle namazından sonra terör örgütü PKK'nın saldırılarına tepki gösteren STK üyeleri, "kahrolsun PKK", "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Platform adına açıklamada bulunan Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladının şehit olduğunu ve baş sağlığı dileğinde bulundu.

Şehit askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Çatı, "Bu menfur saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil ifa diliyoruz. Bizler Şehr- Nuh Platformu olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Şırnak, tek yürek devletinin yanında, terörün karşısındadır. Şırnak'tan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selam olsun" dedi.

"Başaramayacaksınız"

Küresel terörle mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan, Türkiye olduğunu belirten Çatı, "Terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekeleri şunu bilsin ki başaramayacaksınız. Demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenler, ülkemiz içinde terör örgütleriyle ve onların uzantılarıyla aralarına hiçbir mesafe koyamayanlar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarını hiçe sayıp, terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya hesapları, hala PKK'yı aklamaya çalışan sivil görünümlü alçaklar, PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler, PKK terör örgütünün bu cinayetlerini kınamayanlar suça ortaktırlar buradan ilan ediyoruz" diye konuştu.

Millete düşen görevin birlik ruhu içerisinde, ortak akılla, aklıselime dayalı olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olmak olduğunu vurgulayan Çatı, "Hep birlikte medeniyet değerlerimizi kuşanarak uluslararası şebekeler tarafından desteklenen terör belasını alt edeceğiz. Tek yürek olarak kardeşliğimize kast edenlerin kirli emellerini boşa çıkartacağız. Tetikçileri ve tetikçilerin üst akıllarını el birliğiyle alt edeceğiz. Uluslararası sendikal örgütlerin, Avrupa Birliği kurumlarının, ülkemizde her konuda yorum yapan elçiliklerin, insan hakları örgütlerinin ve siyasi uzantı HDP'nin PKK'nın katliamlarını görmezden gelmelerini kınıyoruz. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz" şeklinde konuştu.