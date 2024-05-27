Şırnak'ta Yapılan Operasyonda 4 Milyon 800 Bin TL Değerinde Kaçak Malzeme ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Yapılan Operasyonda 4 Milyon 800 Bin TL Değerinde Kaçak Malzeme ve Silah Ele Geçirildi

Şırnak\'ta Yapılan Operasyonda 4 Milyon 800 Bin TL Değerinde Kaçak Malzeme ve Silah Ele Geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen yol kontrolü ve şok yol kontrollerinde 4 milyon 800 bin TL değerinde kaçak malzeme ve silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 23 şüpheli gözaltına alındı ve ele geçirilen malzemeler arasında uyuşturucu, silah, sigara, elektronik sigara ve gümrük kaçağı malzemeler bulunuyor. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.05.2024 14:09
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbaratın ardından, yol kontrolü ve şok yol kontrollerinde yapılan çalışmalarda 4 milyon 800 bin TL değerinde kaçak malzeme ve silah ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Silopi, Cizre ve Uludere ilçelerinde istihbari çalışmalar ile sabit yol kontrol ve şok yol kontrol faaliyetleri sonucu 16 operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, bir kilo 200 gram metamfetamin, 276 uyuşturucu hap, 10 gram afyon sakızı, 5 adet 9 milimetre çapında tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 171 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 6 bin 940 paket sigara, bin 385 adet elektronik sigara, 243 muhtelif inşaat malzemesi, 73 cep telefonu, 25 adet güneş gözlüğü ve 189 muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 22 şüpheli serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon 800 bin lira olduğu belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Yapılan Operasyonda 4 Milyon 800 Bin TL Değerinde Kaçak Malzeme ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Yapılan Operasyonda 4 Milyon 800 Bin TL Değerinde Kaçak Malzeme ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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