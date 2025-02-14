5 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün otogardan çıkış anları ortaya çıktı
ŞIRNAK - Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı Mardin Seyahat'e ait yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkış anları ortaya çıktı.
Mardin Seyahat firmasına ait, 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi yaralanmıştı.
Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkıp güzergahı üzerindeki duraklara geçip Trabzon'a gidecek olan otobüsün çıkış anaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'taki Otobüs Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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