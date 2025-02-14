Şırnak'taki Otobüs Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Şırnak'taki Otobüs Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Şırnak\'taki Otobüs Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bingöl'de 5 ölü, 38 yaralıyla sonuçlanan otobüs kazasının çıkış anları güvenlik kameralarında.

14.02.2025 20:34
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5 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün otogardan çıkış anları ortaya çıktı

ŞIRNAK - Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı Mardin Seyahat'e ait yolcu otobüsünün Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminalinden çıkış anları ortaya çıktı.

Mardin Seyahat firmasına ait, 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi yaralanmıştı.

Şırnak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkıp güzergahı üzerindeki duraklara geçip Trabzon'a gidecek olan otobüsün çıkış anaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: İHA

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