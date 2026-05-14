Tır alev alev yandı, sürücü feci şekilde can verdi - Son Dakika
Tır alev alev yandı, sürücü feci şekilde can verdi

14.05.2026 13:52  Güncelleme: 13:54
Şırnak'ta şarampole devrilen kömür yüklü TIR'da çıkan yangın sonucu araç şoförü hayatını kaybetti.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kömür yüklü tırda alevler arasında kalan sürücü hayatını kaybetti.

DEVRİLİP ALEV ALDI

Kaza, Cizre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bozalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aslan Cevher yönetimindeki 01 YH 597 plakalı toz kömür yüklü tır, rampadan indiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolünü kaybeden tır devrilirken, araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

SÜRÜCÜ YANARAK CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, tırda sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalıştı ancak Aslan Cevher alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından sürücünün cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Aslan Cevher’in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
