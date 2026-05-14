Tır alev alev yandı, sürücü feci şekilde can verdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kömür yüklü tırda alevler arasında kalan sürücü hayatını kaybetti.

DEVRİLİP ALEV ALDI

Kaza, Cizre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bozalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aslan Cevher yönetimindeki 01 YH 597 plakalı toz kömür yüklü tır, rampadan indiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolünü kaybeden tır devrilirken, araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

SÜRÜCÜ YANARAK CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, tırda sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalıştı ancak Aslan Cevher alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından sürücünün cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Aslan Cevher’in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.