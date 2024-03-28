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Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade vermek üzere adliyede

İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 'şüpheli' sıfatıyla Savcılıkta ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül, iş adamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.

Keskin de ifade için adliyede

Soruşturma çerçevesinde, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de 'şüpheli' sıfatıyla Savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.