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Şişli Bomonti'de Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı - Son Dakika
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Şişli Bomonti'de Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı

Şişli Bomonti'de bir rezidansa uyuşturucu madde bırakmak üzere giren şüpheli, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar görüntülendi. Şahsın üzerinden kokain, marihuana ve para ele geçirildi.

Şişli Bomonti\'de Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı
16.01.2024 - 10:52,
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Şişli Bomonti'de uyuşturucu madde bırakmak üzere bir rezidansa giren şüpheli kaçmaya çalışırken, Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu kuryesinin yakalandığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz hafta 23.30 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evlere motosiklet veya yaya olarak uyuşturucu teslim eden şüpheli, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Şüphelinin uyuşturucu teslimi için bir rezidansa girdikten sonra güvenlikle sohbet etmeye başladığı belirlendi. O esnada uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri de rezidansa doğru harekete geçti. Girişte müşterisine çıkmayı bekleyen şüpheli, polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Uyuşturucu kuryesi ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinden bir miktar kokain, "marihuana" ve 2 bin TL çıktı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şişli Bomonti'de Uyuşturucu Kuryesi Yakalandı - Son Dakika
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