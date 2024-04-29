Şişli'de Bebeğini Pencereden Atan Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika
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Şişli'de Bebeğini Pencereden Atan Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Şişli\'de Bebeğini Pencereden Atan Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Şişli'de yeni doğurduğu bebeğini 3. kattaki banyonun penceresinden apartman boşluğuna atan ve bebeğin cesedini çürümeye bırakan şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, şüphelinin kendi başına doğum yaptığı ve bebeği aşağıya atarak ölümüne neden olduğu belirtildi. Şüpheli, ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

29.04.2024 11:21
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Şişli'de yeni doğurduğu bebeğini 3. kattaki banyonun penceresinden apartman boşluğuna atan ve bebeğin cesedini çürümeye bırakan şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şişli'de 18 Aralık 2023'de yaşadığı evin banyosunda kendi başına doğum yaptığı ve ardından 3. kattaki banyonun penceresinden bebeğini aşağıya atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kader K. (23) 'şüpheli' sıfatıyla, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 'müşteki' sıfatıyla, şüphelinin yeni doğan kızı ise hüviyeti meçhul bebek olarak 'maktul' sıfatıyla yer aldı.

Yeni doğan bebeğini çürümeye bırakmış

Hazırlanan iddianamede, polis ekiplerine yapılan ihbar üzerine olay yerine gidildiği ve 2 bina arasındaki boşlukta, yerde tamamen çıplak bebek cesedi bulunduğu belirtilerek soruşturma işlemlerine başlandığı aktarıldı. Bebeğin bulunduğu zeminin beton olduğunun aktarıldığı iddianamede, bebeğin baş bölgesinde parçalı kırık olduğu değerlendirilen derin yaralanmanın olduğu, kordon bağının bulunduğu ve bebeğin cesedinin çürümeye başladığı kaydedildi.

Aile ve yakınlarının hoş karşılamayacaklarından korktuğu belirtildi

İddianamede, şüpheli Kader K.'nın uzaktan akrabası ile evlilik dışı gönül ilişkisi olduğu, şüphelinin bu birliktelik nedeniyle gebe kaldığı, gebe olduğunu ailesine ve yakınlarına hoş karşılamayacaklarından korkması nedeniyle söyleyemediği, banyoda kendi başına doğum gerçekleştirdikten sonra ise durumu kimseye açıklamayacağını düşünerek içinde bulunduğu 3 kattaki evin banyo penceresinden yeni doğan bebeğini aşağıya, beton zemin üzerine attığı kaydedildi.

"Attıktan sonra baktığımda kanlı vaziyette yerde yatıyordu, sonrasında daha çocuğa hiç bakmadım"

Şüpheli Kader K.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, doğumdan sonra bebeğin hiç yaşam belirtisi göstermediğini söyleyerek, "Çocuğu olduğu haliyle banyonun camından aşağıya attım ve tekrar odama gittim. Attıktan sonra camdan baktığımda çocuk kanlı vaziyette yerde yatıyordu. Sonrasında daha çocuğa hiç bakmadım. Bu durumdan dolayı pişmanım" dediği anlatıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kader K.'nın 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şişli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Bebeğini Pencereden Atan Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika

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