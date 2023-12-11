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Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kişi, 5. kattan aşağı atladı - Son Dakika
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Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kişi, 5. kattan aşağı atladı

İstanbul'daki Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kişi, 5. kattaki terastan atladı. Olay yerine ekipler sevk edilirken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs yaşamını yitirdi.

11.12.2023 - 13:53,  Güncelleme: 15:03
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İstanbul Şişli'de bir kişi Cevahir Alışveriş Merkezi'nin 5'inci katındaki terastan atladı. Şahıs, olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

5. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Bugün saat 11.40 sıralarında Şişli'deki Cevahir Alışveriş Merkezi'nin 5'inci katındaki yemek bölümünün terasına çıkan bir kişi kendini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı. Durumu görenler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

Alışveriş merkezinde bir kişi, 5. kattan aşağı atladı

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 55 yaşlarında kişiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cevahir Alışveriş Merkezi\'nde bir kişi, 5. kattan aşağı atladı
Kaynak: İHA
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Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kişi, 5. kattan aşağı atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kişi, 5. kattan aşağı atladı - Son Dakika
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