Şişli'de Emlakçıya Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Şişli'de Emlakçıya Silahlı Saldırı

Şişli'de gece saatlerinde bir emlakçıya, motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırganlar hızla kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emlakçı ise kimseyle husumeti olmadığını söyleyerek şaşkınlığını dile getirdi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

29.05.2024 14:02
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Şişli'de gece saatlerinde bir emlakçıya, motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırganlar hızla kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kimseyle husumeti olmadığını söyleyen emlakçı ise şaşkına döndü.

Edinilen bilgiye göre olay saat 00.00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan bir emlak ofisinde meydana geldi. Seyir halindeki motosikletli iki kişiden biri gece saatlerinde silahını çekerek emlak ofisine 4 el ateş açtı. Kurşunlar emlak ofisinin camına isabet etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından saldırganlar hızla oradan kaçtı. Sabah işyerlerini açmak için bölgeye gelen esnaf, durumu görünce emlakçı Hüseyin Albin'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"4 tane kurşun var"

İş yeri kurşunlanan emlakçı Hüseyin Albin, "Bana da sonra söylediler. Geldim, kurşunlanmış burası. Saat 11.30'a doğru geldim. Camlarımız kırıldı. 4 tane kurşun var. Gece 00.00 gibi olmuş, arkadaşların ifadesi o şekilde. Daha önce olmamıştı. Bizim kimseyle bir işimiz olmaz. Biz emlakçıyız, kendi halimizde insanlarız" dedi.

Öte yandan saldırı anı kameraya yansıdı

Motosikletli saldırganların ateş açtığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde motosikletle seyreden şüphelilerden birinin, silahını çekerek ateş açtığı ardından oradan hızla kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şişli, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Emlakçıya Silahlı Saldırı - Son Dakika

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