Şişli\'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar

Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun, eski eşi ve yanındakiler tarafından kaçırılmak istenirken direndiği sırada vurularak öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı.

ZORLA ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol (37) ve yanındaki S.S isimli şahıs tarafından zorla bir araca bindirmeye çalışmıştı.

FAİLLER TEK TEK YAKALANDI

Kaçırılmak istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnen genç kadın, Elibol tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Eski eş Rüstem Elibol, olayda kullandığı silahla birlikte Eyüpsultan'da; diğer 3 şüpheli ise Silivri'de polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI