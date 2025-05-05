Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar

Geniş Video İzle

İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi ve yanındaki 3 kişinin kaçırma girişimine direnirken sokak ortasında vurularak öldürüldü. Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendikleri 2022 yılında ise boşandıkları öğrenilirken Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydı olduğu ortaya çıktı.

05.05.2025 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun, eski eşi ve yanındakiler tarafından kaçırılmak istenirken direndiği sırada vurularak öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı.

ZORLA ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol (37) ve yanındaki S.S isimli şahıs tarafından zorla bir araca bindirmeye çalışmıştı.

FAİLLER TEK TEK YAKALANDI

Kaçırılmak istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnen genç kadın, Elibol tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Eski eş Rüstem Elibol, olayda kullandığı silahla birlikte Eyüpsultan'da; diğer 3 şüpheli ise Silivri'de polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un ile 2019 yılında evlendikleri, 2022 yılında boşandıkları öğrenildi. Çiftin çocuklarının olmadığı, 2020 yılında Bahar Aksu'nun Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, 4 şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
Şişli\'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar
Kaynak: İHA

İstanbul, Politika, 3-sayfa, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu
Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
Özgür Özel’den uğradığı yumruklu saldırıda ‘azmettirici’ iddiası: Mutlaka vardır Özgür Özel'den uğradığı yumruklu saldırıda ‘azmettirici’ iddiası: Mutlaka vardır
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
Brezilya’da Lady Gaga konserine yönelik bombalı saldırı son anda engellendi Brezilya'da Lady Gaga konserine yönelik bombalı saldırı son anda engellendi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 15:57:02. #7.11#
SON DAKİKA: Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.