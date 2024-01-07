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Şişli'de gecekondu alev alev yandı: Çocukların çıkarttığı yangın aileyi evsiz bıraktı - Son Dakika
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Şişli'de gecekondu alev alev yandı: Çocukların çıkarttığı yangın aileyi evsiz bıraktı

Şişli'de 2 katlı gecekonduda çıkan yangın, çocukların yangını çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu aileyi evsiz bıraktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Şişli\'de gecekondu alev alev yandı: Çocukların çıkarttığı yangın aileyi evsiz bıraktı
07.01.2024 - 20:30,  Güncelleme: 20:33
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Şişli'de gecekondu alev alev yandı: Çocukların çıkarttığı yangın aileyi evsiz bıraktı

İSTANBUL - Şişli'de 2 katlı gecekonduda alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın kameralara yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Çocuklarının yangını çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu aile evsiz kaldı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle halkı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ise yangının yaşandığı sokakta güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın sokaktaki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. Çocuklarının yangını çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu aile evsiz kaldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de gecekondu alev alev yandı: Çocukların çıkarttığı yangın aileyi evsiz bıraktı - Son Dakika


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