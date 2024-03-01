Şişli'de IBAN numarası verip 473 bin lira dolandırdı
Telefon dolandırıcısı polis tarafından kısa sürede yakalandı
İSTANBUL - Şişli'de bir kişi, kendisini arayan telefon dolandırıcılarının verdiği IBAN'a 473 bin lira gönderdi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin para karşılığında dolandırıcılara banka hesabını kullandıran kişi olduğu belirlendi.
Olay Şişli'de 27 Şubat 2024 tarihinde meydana geldi. H.S.'yi arayan bir kişi kendisini polis olduğunu söyleyerek "Banka hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor" diyerek kurbanını kandırdı. Buna inan H.S kendisine verilen İBAN numarasına 473 bin lira para gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.S polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine inceleme başlatan polis ekipleri dolandırıcının kimliğini tespit etti. Şüpheli Mikail C.gözaltına alındı. Para karşılığında dolandırıcılara banka hesabını kullandıran şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 10 suç kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şişli'de IBAN Numarası Verip 473 Bin Lira Dolandırdı - Son Dakika
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir uygulama noktasından kaçan 17 yaşındaki sürücü, polisin yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Polis hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü ve yanındaki şahıs yakalandı. Olayın ardından Darıca Kaymakamı ve Emniyet Müdürü, yaralanan polis memurunu ziyaret etti.
Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz konteyner kentinde meydana gelen yangında, depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?