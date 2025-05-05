Şişli'de Kadın Cinayeti: 4 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Şişli'de Kadın Cinayeti: 4 Zanlı Yakalandı

Bahar Aksu'yu öldüren Rüstem Elibol ve 3 kişi Gayrettepe Asayiş'e getirildi. Olayda 3 kurşun isabet etti.

05.05.2025 20:03
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Şişli'deki kadın cinayetinin 4 zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu vurarak öldüren eski eş Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. 3 zanlı, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalanırken, 5 suç kaydı olan eski eş Rüstem Elibol'un ise Kağıthane'de yakalandığı öğrenildi. Olay yerinde 6 kovan bulunurken, kadına 3 kurşun isabet ettiği iddia edildi. Yakalanan 4 saldırgan, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Kadın Cinayeti: 4 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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