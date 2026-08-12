Şişli'de Kadın Cinayeti: Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Şişli'de Kadın Cinayeti: Zanlı Yakalandı

Şişli\'de Kadın Cinayeti: Zanlı Yakalandı
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Nilda Müge Şahin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi sonrası ailesi adalet bekliyor.

İstanbul Şişli'de kardeşine ilaç aldıktan sonra eczanenin önünde bekleyen Nilda Müge Şahin'i silahla vurarak öldüren şahsın yakalanmasının ardından Şahin'in ailesi konuştu. Aile, Adalet ve İçişleri Bakanlığına teşekkür ederken, zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayda, Nilda Müge Şahin (25) nöbetçi eczaneden çıktıktan sonra eski erkek arkadaşı Nazir I. (31) tarafından silahla vurulmuş, Şahin olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekiplerince firari şüpheli Nazir I., bugün Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda ekipler tarafından yakalanmıştı. Öte yandan katil zanlısı Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Acılı aile konuştu

Katil zanlısının yakalandığı haberinin alınmasının ardından Nilda Müge Şahin'i babası Duran Şahin ve anne İlgün Şahin, duygularını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Türk devletine, Türk adaletine her zaman güveniyorduk ve güvenimizi de boşa çıkartmadılar"

Duygularını dile getiren baba Duran Şahin, "Allah sizden razı olsun. Türk devletine, Türk adaletine her zaman güveniyorduk ve güvenimizi de boşa çıkartmadılar. Hala güvenimiz sonsuzdur. İnşallah bu kadın cinayetlerinin sonu olur. Temennimiz budur. Şimdilik bir nebze olsun yüreğimiz ferahladı ama ciğerlerimiz yanacak. Acımız sonsuza dek bizimle birlikte yaşayacak. Bu konuda İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanlığına çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Medya çok büyük bir görev üstlendi, görevini yerine getirdi. Bu konuda hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerekli cezasını inşallah bulacaktır. Bizim kanunlarımız işleyecektir. Yakalandığını duyduğumuzda hiç korkmadık, tam tersi biraz sevindik. Ama biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş, mezarlıkta yatmış, oralarda dolaşmış. Çünkü bir katilin yapacağı iş sonunu beklemek. Adam arkasını toplamış. Biz bundan bu şekilde bir şey ummuyorduk. İfadesinde de 'Ben bu aileyi çok kandırdım' demiş. Biz bir haftadır ne uyuyoruz ne yemek yiyoruz. Acaba mahallede mi dolaşıyor, çevremizde mi dolaşıyor? ve adam yine çevremizden çıkıyor. Mezarlıktan çıkıyor. Mezarlıktaki insanlarla dostluk kuruyor. Orada onların yanına gidiyor, yeri öğreniyor. Bir insan bu kadar cani olabilir mi? Beşiktaş'tan sen oraya kadar nasıl gittin? Bir de bu soru var. Beşiktaş gibi yerden çıkıyorsun, gidiyorsun, her taraf kamera. Altında motor, üzerinde silah. Ben anlayamadım" dedi.

"İnşallah o da oradan nefes alamaz, 25 yaşındaki çocuğumu mezara soktu"

Anne İlgün Şahin ise, "Yakalandığını duyunca çok sevindim. Benim çocuğum nefes almıyor, inşallah o da oradan nefes alamaz. Benim çocuğumu mezara soktu. 1 haftadır ne yemek yiyebiliyorum, ne uyuyabiliyorum, balkonda oturuyorum sabaha kadar. Acaba buralara geliyor mu? Oturuyorum orada robot gibi. Binaya girdi mi? Girmedi mi? Ben sürekli panik içindeydim. Çünkü bize çok kızgındı. ya bana zarar verebilirdi, ya başka çocuklarıma zarar verebilirdi, eşime zarar verebilirdi. Çünkü biz sürekli tehdit aldığımız için 'Hepinizi öldüreceğim, yakalanmayacağım, oraya geri dönmeyeceğim' kelimeler kullandı. 1 hafta kendini saklayabildi" dedi.

Saldırganın kendisine zarar vereceğini düşündüğü için kızının çok korktuğunu belirten anne Şahin, "Bana zarar verse, sana vermesin diye çok dua etti. Sürekli beni 'Oraya gitme, buraya gitme, anne, onu yapma anne, işe gidiyorum, gittim anne, vardım anne' sürekli korku içindeydi çocuk. Korktuğu da başına geldi. Ben iki tanesini gelin ettim keşke onu da gelin etseydim ama kefen giydirdim. İnşallah öldüğünü duyarım orada. Adalet yerini bulacak inşallah. Emniyete de teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de Kadın Cinayeti: Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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