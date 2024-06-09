Şişli'de kamyonun balkonu yıkıp devrildiği anlar kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli'de kamyonun balkonu yıkıp devrildiği anlar kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi

Şişli'de frenleri boşalan eşya yüklü nakliyat kamyonu önce balkonu yıktı, ardından da devrilerek yan yattı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

09.06.2024 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de kamyonun balkonu yıkıp devrildiği anlar kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi

Frenleri boşalan eşya yüklü nakliyat kamyonu balkonu yıktıktan sonra yan yattı

Devrilen kamyonetteki 3 kişi hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - Şişli'de eşya yüklemesi yapılan nakliyat kamyonu frenleri boşalınca önce balkonu yıktı, ardından da devrilerek yan yattı. Feci kaza kameralara yansırken, kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Musa Potur, iki çalışanıyla birlikte kamyona eşya yüklemeye başladı. Yükleme tamamlandıktan sonra iki işçisiyle aracına binen Potur, yokuş aşağıya seyretmeye başladı. Ancak o esnada iddiaya göre kamyonun frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon süratle geldiği dört yol ağzında bir binanın balkonuna çarptı. Kamyon ardından devrilerek yan yattı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Freni boşalan kamyon balkonu yıkıp devrildi

Öte yandan kaza sonucu iki işçi kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkarken, şoförü kurtarmak için ön camı tekmeleyerek kırmaya çalıştı. Şoförün de kurtarıldığı kazayla ilgili olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrası ayakta tedavi ederek taburcu etti. İtfaiye ve polis ekibi ise çevrede güvenlik önlemi alırken, yola bir süre trafiğe kapandı. Olayla ilgili çevredeki vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Şişli, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de kamyonun balkonu yıkıp devrildiği anlar kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
23:04 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’yi ziyaret edecek İşte masadaki konular Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:34:14. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de kamyonun balkonu yıkıp devrildiği anlar kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement