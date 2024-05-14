Şişli'de kepçeyle ünlü oyuncunun evinin duvarı yıkıldı - Son Dakika
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Şişli'de kepçeyle ünlü oyuncunun evinin duvarı yıkıldı

Şişli'de bir sokakta bitişik binayı yıkan kepçe operatörü, ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı. Olay anında evde olan kadın şoke oldu. İşçiler, yıktıkları duvarı tekrar ördü.

14.05.2024 00:24
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Şişli'de akıl almaz olay: Kepçe ünlü oyuncunun evinin duvarını yıktı, kadın şoke oldu

İSTANBUL - Şişli'de bir sokakta bitişik binayı yıkan kepçe operatörü, diğer binadaki ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı. O esnada evde olan kadın neye uğradığını şaşırdı. Yaşananları kayda alan kadın şoke olurken işçiler, yıktığı duvarı tekrardan ördü.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat firması sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı. Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik olan binada yaşayan ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı. Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar'ın arkadaşı Çağla Taşdelen adeta şoke oldu.

Evdeki kadın şoke oldu, duvar yeniden örüldü

Olayın ardından kadın yaşananları kayda alırken, duvarsız evden sokağı gördüğü anlar da kameralara yansıdı. Evde yaşayan diğer bir kadın Başak Şahin ise olay sonrası geldiği sokakta yaşananları dışarıdan kayda aldı. Olay sonrası Gökpınar ile görüşen firma yetkilileri, hatalarını kabul etti ve yıktıkları duvarı içeriden ördü. Öte yandan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de kepçeyle ünlü oyuncunun evinin duvarı yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de kepçeyle ünlü oyuncunun evinin duvarı yıkıldı - Son Dakika
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