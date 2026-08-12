Şişli'de Korkunç Cinayet: Katil Zanlısı Mezarlık Yakınında Yakalandı - Son Dakika
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Şişli'de Korkunç Cinayet: Katil Zanlısı Mezarlık Yakınında Yakalandı

Şişli\'de Korkunç Cinayet: Katil Zanlısı Mezarlık Yakınında Yakalandı
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Eczane önünde kardeşini vurarak öldüren Nazir I., Şahin'in mezarının yanında yakalandı.

İstanbul Şişli'de kardeşine ilaç aldıktan sonra eczanenin önünde bekleyen Nilda Müge Şahin'i silahla vurarak öldüren katil zanlısı, genç kadının toprağa verildiği mezarlığın yakınında yakalandı. Şahin'in kız kardeşinin ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradığı öğrenildi.

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde 5 Ağustos günü saat 00.45 sıralarında meydana gelen olayda, Nilda Müge Şahin (25) nöbetçi eczaneden çıktıktan sonra eski erkek arkadaşı Nazir I. (35) tarafından silahla vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Nazir I.'nın yakalanması için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı, bugün Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda ekipler tarafından yakalandı. Nazir I.'nın genç kadının toprağa verildiği mezarlığın yakınında yakalandığı öğrenildi. Şahin'in kız kardeşinin ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradığı öğrenildi.

6 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, olayda kullandığı tabancayı hatırlamadığı bir noktada denize attığını iddia etti.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan, cinayet anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli saldırganın yol kenarında motosikletinin üzerinde bekleyen genç kadına ateş açarak kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İHA

Polisiye, 3. Sayfa, Cinayet, Eczane, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de Korkunç Cinayet: Katil Zanlısı Mezarlık Yakınında Yakalandı - Son Dakika

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