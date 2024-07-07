Şişli'de Otobüs Şoförü Epilepsi Krizi Geçiren Genci Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli'de Otobüs Şoförü Epilepsi Krizi Geçiren Genci Kurtardı

Şişli'de bir otobüs şoförü, seyir halindeyken epilepsi krizi geçiren motosiklet sürücüsünü fark ederek ani fren yaparak kurtardı. Ancak otobüsün ardından gelen araç sürücüsü de durunca bir başka motosiklet otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, epilepsi krizi geçiren genç hastaneye kaldırıldı.

07.07.2024 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de bir otobüs şoförü, seyir halindeyken epilepsi krizi geçirerek motosikletten düşen genci görünce ani fren yaptı. Otobüsün ardından gelen araç sürücüsü de durunca bir başka motosiklet otomobile çarptı.

Kaza, Zincirlikuyu'da saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şanverdi (24) arkadaşı Emre Akman'ın sürdüğü motorun arkasında seyrediyordu. Sürüş esnasında kask takmadığı öğrenilen Şanverdi epilepsi krizi geçirdi ve motosikletten yere düştü. O esnada M.K. yönetimindeki 34 HO 4001 plakalı İETT otobüsü yere düşen Şanverdi'yi son anda fark ederek ani fren yaptı. Bu sırada otobüse çarpmamak için manevra yapan 70 AAJ 157 plakalı bir başka motosikletli, seyir halindeki 34 KDK 729 plakalı Ford marka kamyonete çarptı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, epilepsi krizi geçiren Mehmet Şanverdi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü, olayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Görüntü alan gazetecileri engelleyen sürücü, tehditler savurdu.

"Sesi duyunca çektim kenara yardıma koştum"

İkinci kazaya şahit olan ve yardıma koşan Feyzullah Geçim, "Ben motosikletimle seyir halindeyken arkamdaki motosikletin çarptığı arabanın bir önündeydim. Olayı görmedim, sesi duyunca çektim kenara yardıma koştum. Motosikletlinin parmağı kesilmiş başka bir şeyi yok. Otobüs ani fren yaptı. O sırada motosiklet de arkadan vurdu. Motorcu aradan girmek istedi. Araç fren yapınca arabanın arkasına çarptı ve yere düştü" ifadelerini kullandı.

"Arkamda bayılmış"

Arkadaşının seyir halindeyken kriz geçirdiğini belirten Emre Akman, "Yolda seyir halinde arkadaşımla beraber geliyorduk. Kendisi epilepsi nöbeti geçirip arkamda bayılmış. Yere düştü. Arkadaşım da hastanede durumu iyi" diye konuştu.

"Yolcular bağırınca durdum"

Şanverdi'yi ezmekten son anda kurtulan İETT şoförü, "Kaza, ben cebe girerken sol taraftan motorun üzerinden düşmüş. Düşünce de otobüsün altına girmiş. Ben son anda fark ettim. Yolcular bağırdı, ben de durdum. Şu anda başka bir şey yok. Polis arkadaşlar görüştü şu an durumu iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Motordan düşünce kafasını yere vurmuş. Tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Ben görmedim. Arabanın altına girmedi yani durduğumda yan taraftaydı. Araba geçerken çarpmış olabilir belki ama ben görmedim bilmiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, Epilepsi, Şişli, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Otobüs Şoförü Epilepsi Krizi Geçiren Genci Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:45 Ordu’da sel Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
17:07 Muğla’da 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için ’anbean’ diyorlar, bütün mesele Netanyahu’nun tavırları Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar, bütün mesele Netanyahu'nun tavırları
11:46 Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
14:00 Erdoğan: Merih’e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA’nın kararı siyasi bir karar Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 18:01:34. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de Otobüs Şoförü Epilepsi Krizi Geçiren Genci Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement