Şişli'de Otomobil İETT Otobüsüne Arkadan Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Şişli'de Otomobil İETT Otobüsüne Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

Şişli\'de Otomobil İETT Otobüsüne Arkadan Çarptı: 3 Yaralı

Şişli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

27.08.2024 07:34
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Şişli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.20 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan 34 DOD 200 plakalı otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde ilerleyen 34 HD 2389 plakalı iETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve beraberindeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otomobil ve İETT otobüsünde hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Otomobil İETT Otobüsüne Arkadan Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Otomobil İETT Otobüsüne Arkadan Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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