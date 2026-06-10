Şişli'de Pankart Açan 7 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Şişli'de, bir parkın girişine pankart asıp açıklama yapan 7 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 6 Haziran'da Şişli Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nde bulunan bir parkın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişilik bir grup izinsiz olarak bir parkın girişine pankart asıp açıklama yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Sosyal medya platformlarında da paylaşıldığı belirlenen pankart, polis ekiplerince aynı gün asıldığı yerden kaldırılırken, şahısların tespiti için çalışma başlattı.

Polisin saha ve teknik çalışmaları belirlenen 7 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL