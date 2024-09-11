Şişli'de Polis Aracı Kadınlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Şişli'de Polis Aracı Kadınlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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İstanbul Şişli'de geri manevra yapan polis memuru kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

11.09.2024 02:49
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Şişli'de polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı: Kadınlardan biri hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de geri manevra yapan polis memuru kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde geri manevra yapan 1 yıllık kadın polis memuru G.U, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ayşegül Tufan ile Ergül Kaya isimli iki kadına çarptı. Ergül Kaya ağır şekilde yaralanırken, Ayşegül Tufan'ın ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ergül Kaya olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayı yapan polis memurunun gözaltına alındığı, ailenin şikayetçi olduğu

öğrenildi. Öte yandan Ergül Kaya'nın memleketi Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ergül Kaya'nın yakını Dursun Kaya, "Cevahir'in önünde polis arabası geri gelirken, iki kadına çarptı. Biri benim baldızım olur. Hayatını kaybetti. Diğer kadın ağır yaralıymış. Yoğun bakımdaymış. Duvara sıkıştırmış. Gözaltında dediler. Takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Polis Aracı Kadınlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Polis Aracı Kadınlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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