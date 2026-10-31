Şişli'de tadilat halindeki 8 katlı binadaki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Şişli'de tadilat halindeki 8 katlı binadaki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

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Şişli\'de tadilat halindeki 8 katlı binadaki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
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Şişli İnönü Mahallesi'nde tadilat halindeki 8 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken Cumhuriyet Caddesi Taksim istikametinde trafik tek şeride düştü.

İstanbul Şişli'de tadilat halinde olan 8 katlı bir binada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, 13.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat halinde olduğu öğrenilen 8 katlı bir binanın en üst katından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın dumanla dolduğunu gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan binanın kapısını kırarak içeriye girdi. Çıkan yangın dolayısıyla çevre binadaki vatandaşlar da duman nedeniyle kendilerini panikle dışarı attı.

Yangın çıkan binanın bitişiğindeki binada yaşayan ve yangını gelen duman kokusuyla fark ettiğini belirten 80 yaşındaki Oya Borovalı, "Yangını kokudan fark ettim. Komşum söyledi ve aşağıya indik. Alevleri aşağıya inerken gördüm." ifadelerini kullandı. Yangın nedeniyle Cumhuriyet Caddesi Taksim istikametinde trafik tek şerite düştü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Caddesiİstanbul3. SayfaİtfaiyeGüncelTrafikTaksimŞişliSon Dakika

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