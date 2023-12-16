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Şişli'de taksi durağına silahlı saldırı - Son Dakika
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Şişli'de taksi durağına silahlı saldırı

Şişli'de bir taksi durağına gerçekleştirilen silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

16.12.2023 - 23:44,
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Şişli'de taksi durağına silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Şişli'de geçtiğimiz gün bir taksi durağına silahlı saldırıda bulunulmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Gülbahar Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde gerçekleşmişti. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş etmişti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüye, seyir halindeki otomobilde yolcu koltuğunda oturan kişinin tabancayla ateş ettiği anlar yansıdı.

Şişli\'de taksi durağına silahlı saldırı
Kaynak: İHA
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Şişli, Son Dakika

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