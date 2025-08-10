Şişli'de Trafik Güvenliği Tehlikeye Düştü

Şişli'de aracını durdurarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında idari para cezası uygulanırken adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli Vali Konağı Caddesi üzerinde aracını durdurarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.G.E. isimli şahıs aracıyla yakalandı. Şüpheli hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Sürücü M.G.E. hakkında adli işlem başlatıldığı da öğrenildi. - İSTANBUL