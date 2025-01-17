İstanbul Şişli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şişli'de bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreste bulunan Muhammed K. ve Aytaç E. isimli şüphelilen gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 2 kilo 200 gram kokain, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet hassas terazi, 7 adet fişek ele geçirdi. "Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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