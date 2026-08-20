Şişli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul Şişli'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 kadın gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde, Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve nakit para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Şişli ilçesinde bulunan Gülbahar Mahallesi'ndeki bir ikameti takibe aldı. Şüphelilerin adreste uyuşturucu ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine 11 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.Ş.B. (31) ve N.C.B. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 90 gram marihuana, 8 kök Hint keneviri, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu ile 120 dolar, 25 euro ve bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.C.B., 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ş.B., ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.