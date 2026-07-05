Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 239 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 239 Kilo Ele Geçirildi

Şişli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 239 Kilo Ele Geçirildi
05.07.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 239 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Şişli'de düzenlenen operasyonda toplam 239 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Temmuz tarihinde Şişli ilçesindeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 222 kilo 150 gram sıvı metamfetamin, 17 kilo katı metamfetamin, 8 kilo 150 gram aseton ve 11 kilo 750 gram toz katkı maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Şişli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 239 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

14:06
Dünya Kupası’na damga vuran hikaye Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış
Dünya Kupası'na damga vuran hikaye! Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış
13:55
Resmen açıklandı Almanya Milli Takımı’nda Klopp dönemi başlıyor
Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor
13:50
Bir ilk yaşanıyor İşte Özgür Özel’in masasındaki anket sonuçları
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları
13:28
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
12:38
Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu
Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler! 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu
12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 14:25:10. #7.12#
SON DAKİKA: Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 239 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.