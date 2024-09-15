Şişli'de Yabancıların Kavgasında 2 Yaralı - Son Dakika
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Şişli'de Yabancıların Kavgasında 2 Yaralı

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Şişli'de alacak verecek yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

15.09.2024 10:10
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Şişli'de yabancı uyruklu şahısların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de sabaha karşı bir cadde üzerinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay saat 05.00 sıralarında İstanbul Şişli Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışma daha sonrasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartışmanın alacak verecek mevzusu nedeniyle çıktığı iddia edildi. Saldırıda aldığı çok sayıda bıçak darbeleri sonucu yabancı uyruklu bir şahıs ağır şekilde yaralanırken, diğer yabancı şahıs ise sırtına aldığı bıçak darbesiyle hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralı olan şahıs yerde kanlar içinde yattığı esnada durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla acilen şahsı en yakındaki hastaneye götürdü. Polis ekipleri çıkan kavga ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şahıslarla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Kavga, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Yabancıların Kavgasında 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Yabancıların Kavgasında 2 Yaralı - Son Dakika
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