Şişli'de yüksek güvenlikli rezidansta Kosovalı şarkıcıya hırsızlık şoku - Son Dakika
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Şişli'de yüksek güvenlikli rezidansta Kosovalı şarkıcıya hırsızlık şoku

Türkiye'de yaşayan Kosovalı şarkıcı Morena Taraku'nun Şişli'deki lüks rezidansından 35 milyon liralık ziynet eşya ve 65 kilo değerindeki çelik kasa çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.06.2024 17:25
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Şişli'de yüksek güvenlikli rezidansta Kosovalı şarkıcıya hırsızlık şoku

Kosovalı şarkıcı Morena Taraku'nun evinden 35 milyon liralık ziynet eşya ve 65 kilo kasa çalındı

İSTANBUL - Türkiye'de yaşayan Kosovalı şarkıcı Morena Taraku'nun lüks rezidansından 35 milyon lira değerinde ziynet eşya ve 65 kilo değerinde çelik kasayı çalıp kaçmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'de yaşayan Kosovalı şarkıcı Morena Taraku'nun Şişli'de yaşadığı yüksek güvenlikli lüks rezidansta bulunan dairesine Temmuz 2023'te 3 hırsız girmişti. Daireye giren hırsızlar, şarkıcının evinden 35 milyon lira değerinde ziynet eşya ve para bulunan 65 kilo ağırlığındaki kasayı çalmıştı. Eve gelen ünlü şarkıcının yardımcısı Serkan Elmas, içerinin darmadağınık ve ziynet eşyalarının olduğu kapının kırılmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirmişti. Kaçan şüpheliler için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

"Anahtarın yerini yalnızca Khayla A. biliyordu"

Ünlü şarkıcının yardımcısı Serkan Elmas, olay yerine gelen polis ekiplerine verdiği ifadesinde, içerinin darmadağınık olduğunu belirterek "Yaklaşık 1 ay önce işten çıkarılan Khayla A. isimli şahıs beni aradı. Bana, Morena Taraku'nun yurt dışında olup olmadığını ve yerine başka çalışan alıp almadıklarını sordu. Kendisinden şüphelendim. O sırada evde değildik. Anahtarın yerini yalnızca Khayla A. biliyordu. Anahtarı kopyalamış olabileceğini ve eve anahtarla girilmiş olabileceğini düşünüyorum. 65 kilo ağırlığındaki kasayı bavula koymuşlar" şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de yüksek güvenlikli rezidansta Kosovalı şarkıcıya hırsızlık şoku - Son Dakika

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