Şişli'deki Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Define Arayan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Şişli'deki Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Define Arayan 4 Şüpheli Yakalandı

Şişli\'deki Rum Ortodoks Mezarlığı\'nda Define Arayan 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Şişli'deki Rum Ortodoks Mezarlığı'nda yapılan kaçak kazı sonucunda define arayan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda definecilik dokümanları ve patlayıcı madde ele geçirildi.

26.08.2024 14:36
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Şişli'deki Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kazı yaparak define arayan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Mahallesi'nde bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde 23 Ağustos'ta saat 04.30 sıralarında gerçekleştirilen kaçak kazı ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, bir mezarın 6 metre kadar kazıldığı belirlenirken ayrıca 48 adet çömlek parçası, 6 adet pet şişe ve 1 adet cam kavanoz bulundu. Şüpheli tespitine yönelik araştırmada ise, 4 şüphelinin mezarlığa 2 ayrı araç ile Küçükçekmece'den geldiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen V.Ş., N.S., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler, 25 Ağustos'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli N.S. ve V.Ş.'nin adreslerinde yapılan aramalarda, 48 sayfalık definecilik ve define yerleri ile ilgili doküman, 6 adet kaya kırmada kullanılan akfil isimli patlayıcı madde, 1 adet define aramada kullanılan alan tarama cihazı, 1 adet kroki ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinde şüphelilerin mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri, kazıyı da bu sebeple gerçekleştirdikleri tespit edildi. Kazı sonrası herhangi bir materyal bulamadıkları belirlenen şüpheliler hakkında 'ibadethane ve mezarlıklara zarar verme' suçundan işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şişli'deki Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Define Arayan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'deki Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Define Arayan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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