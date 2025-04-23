Şişli Maçka Parkı'nda Deprem Yoğunluğu

Depremin ardından Şişli Maçka Parkı'ndaki yoğunluk böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Vatandaşların Şişli Maçka Parkı'nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panikle evlerine terk ederek boş alanlara koştu. Vatandaşlar park ve bahçeleri doldu. Bu alanlardan biri de Şişli Maçka Parkı oldu. Parkta vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron kamerasına yansıdı.