Haraç saldırganı bekçiden kaçamadı - Son Dakika
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Haraç saldırganı bekçiden kaçamadı

01.07.2026 13:51
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İstanbul Şişli'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken bekçi tarafından ayağından vurularak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli'deki bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, "dur" ihtarına uymayıp kaçarken bekçi tarafından ayağından vurularak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 29 Haziran günü saat 04.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Çifte Cevizler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şişli'deki tekstil firmasına A.E. (22) tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yeri önüne gelen A.E. dükkana doğru iki el ateş etti. Saldırının haraç nedeniyle düzenlediği öne sürülürken, saldırgan ise kaçmaya başladı. O sırada iş yeri önünde olan bekçi kaçan saldırgana "dur" ihtarında bulundu. Buna rağmen kaçmaya çalışan saldırgan bekçi tarafından ayağından vuruldu. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Şişli, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haraç saldırganı bekçiden kaçamadı - Son Dakika

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